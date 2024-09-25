الأهرام: العدوان الإسرائيلي على لبنان يعد تصعيداً خطيراً في الوضع بالمنطقة

أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، يعد تصعيدا خطيرا في الوضع بالمنطقة، وسبق أن حذرت منه مصر مرارا وتكرارا، بل يمكن القول إنه تصعيد "متوقع"، بسبب تجاهل المجتمع الدولي بذل الجهود اللازمة لوقف آلة الحرب والصراع التي يحركها قادة إسرائيل منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ولفتت إلى أن "أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى مرور عام كامل على حرب غزة، والأمور تسير من سييء إلى أسوأ، فمن تدمير شامل في غزة، إلى انتهاكات وقمع في الضفة الغربية، وتوترات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومناوشات بين إيران وإسرائيل، إلى امتداد الصراع إلى الأراضي اللبنانية".

ورأت أن "لا أمل لإحلال السلام، إلا بوضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، ومماطلتها ورفضها كل محاولات التسوية والحل، وطغيان لغة "الحرب" على تصريحات وتحركات ساستها".