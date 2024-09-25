افادت القناة 12 الإسرائيليةـ بأن "سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة جديدة من الهجمات في لبنان". وافاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارات إسرائيلية على بلدات أرزون وتولين ومجدل سلم والصوانة والحوش والناقورة والقليلة في جنوب لبنان. كما نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي صباح اليوم غارة على احد المنازل في بلدة النميرية مما ادى الى تدميره بالكامل ونجاة العائلة التي تقطنه بأعجوبة.

كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة جديدة من الهجمات في جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.