افاد موقع واللا، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك ووجه دعوة الى الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لمشاورات أمنية".

كانت هذه تفاصيل خبر موقع واللا: نتانياهو يقرر تأجيل سفره إلى نيويورك ودعوة الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لمشاورات أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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