حملة ترامب: المخابرات قدمت له إفادة عن تهديدات إيرانية لاغتياله

أعلنت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أن مسؤولين في المخابرات قدموا له إفادة أمس عن تهديدات إيرانية لاغتياله.

واكدت الحملة في بيان انه "إطلع مكتب مدير المخابرات الوطنية الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم على تهديدات حقيقية ومحددة من إيران لاغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

ونفت إيران في السابق مزاعم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الأميركية.