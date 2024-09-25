نتيجة صواريخ لبنان.. تفعيل الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الجيش الإسرائيلي، إنه تم تفعيل الإنذار في منطقة "غوش دان" في تل أبيب ووسط إسرائيل، نتيجة الصواريخ التي تسقط على هذه المناطق من لبنان، وفقا لسكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب ما ذكرته سكاي نيوز، فإنه لا يوجد معلومات عن وقوع إصابات من جراء إطلاق صاروخ على تل أبيب وبالأرجح تم إسقاطه.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، سماع دوي انفجارات في سماء تل أبيب ناجمة عن اعتراض صواريخ.

ودوت قبل قليل، صفارات الإنذار، في تل أبيب ومحيطها ووسط إسرائيل.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، استهداف موقع في شمال إسرائيل.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إنها استهدفت موقعا حيويا في شمال إسرائيل بصاروخ الأرقب وهو عبارة عن "كروز مطور".

كما أعلنت الجماعة أيضا "إطلاق مسيّرة على هدف إسرائيلي بالقرب من غور الأردن".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلية، أن طائرة مسيرة سقطت في بلدة سابير بوادي عربة.