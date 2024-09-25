سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-9-2024 مع بداية التعاملات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-9-2024، في بداية التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، بعد أن قفز سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي بنهاية تعاملات الثلاثاء.

يذكر أن سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي قفز بنهاية تعاملات الثلاثاء، إلى 28840 جنيها، مقابل 28480 جنيها، بنهاية تعاملات أول أمس، بارتفاع نحو 360 جنيها.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3605 جنيها للجرام، مقابل 3560 جنيها، بتعاملات أمس المسائية، بزيادة 45 جنيها.

"الخليج 365" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25- 9-2024 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4114 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3600 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3086 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2400 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1714 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 127954 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 28800 جنيه.

يذكر أن الجنيه الذهب يحتوي على 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه دون حساب مصنعيته.

وقفز سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2663 دولارا للأوقية، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال التعاملات، بارتفاع بنسبة 1.31%، محققا بذلك مستوى قياسي جديد، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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