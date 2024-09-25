غارة جوية إسرائيلية تستهدف قياديًا في حركة الجهاد جنوب بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على الخط الساحلي في محيط السعديات جنوب بيروت، استهدفت قياديا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان.

واستهدفت الغارة سيارة واحدة فقط، ولم يصدر حتى الآن بيان عن حركة الجهاد ولا عن الجيش الإسرائيلي، لكن وسائل إعلام إسرائيلية تداولت خبر استهداف قيادي بالجهاد دون ذكر اسمه، بحسب ما ذكرته الغد الإخبارية.

وقال مصدر أمني لبناني، إن ضربة إسرائيلية استهدفت منطقة السعديات الواقعة على الساحل اللبناني على بُعد 20 كلم إلى الجنوب من بيروت، مشيرا إلى أن الضربة استهدفت مستودعا.

وأعلنت سرايا القدس، مساء الثلاثاء، مقتل 2 من عناصرها في جنوب لبنان، موضحة في بيان أنها تنعى "الشهيد المجاهد حسين موسى بلاوني، 33 عاما، والشهيد المجاهد مؤيد أحمد محمد، 26 عاما، من أبطال كتيبة الشهيد علي الأسود– ساحة سورية، والذين ارتقوا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى أثناء أدائهم لواجبهم القتالي.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، يوم الثلاثاء، إلى 41 ألفا و467 قتيلا و95 ألفا و921 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي حسبما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وأكدت حركة "حماس" في بيان وجهته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء الثلاثاء، أنها تتوقع خطوات عملية وتحرك فوري لوضع حد للحرب في غزة، مشيرة إلى أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار.