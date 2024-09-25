بصواريخ فادي 1.. حزب الله اللبناني يستهدف قاعدة ‏إيلانيا الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حزب الله اللبناني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة ‏إيلانيا بصلية الإسرائيلية، وذلك بواسطة صواريخ فادي 1.

وقال حزب الله، في بيان له نشره عبر قناته على "تليجرام"، إنه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة؛ وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه.

وأضاف البيان: "قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1."

يشار إلى أن فصائل مسلحة عراقية، أعلنت قبل قليل، إطلاق طائرة مسيرة على هدف إسرائيلي بمنطقة الأغوار.

في المقابل، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، بين بلدتي الجية والسعديات جنوبي العاصمة اللبنانية.

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت على علو منخفض.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن انفجارات سمعت في بيروت، وفقا لسكاي نيوز.

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن الغارة الإسرائيلية ضربت بلدة الجية الساحلية اللبنانية للمرة الأولى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء على بعد 75 كيلومترا شمال الحدود مع إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن سيارات إسعاف توجهت إلى الجية، لافتة إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مبنى سكني ووقوع إصابات.