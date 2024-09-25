رئيس المجلس الأوروبي: لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها دون إنزال عقاب جماعي بالمدنيين

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن لإسرائيل الحق في الوجود والدفاع عن نفسها إنما من دون إنزال "عقاب جماعي" بمدنيين يعيشون في مناطق يستهدفها جيشها.

واوضح ميشال على هامش اجتماعات الجمعية العامة "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. لإسرائيل الحق في الوجود، ونحن ندعم حق إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها". لكنّه شدّد على أنّ "الدفاع عن النفس لا يعني العقاب الجماعي، بل يفترض مبدأ التناسب".