حضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على اتّخاذ إجراء دولي ضد إيران وكوريا الشمالية بسبب دعمهما روسيا في الحرب على أوكرانيا. واوضح بلينكن في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بان "الدعم الذي تقدّمه طهران وبيونغ يانغ يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ارتكاب مجازر والتسبب بمعاناة وخراب لرجال ونساء وأطفال أوكرانيين أبرياء"، معتبرا أن هاتين الدولتين "انتهكتا قرارات عدة لمجلس الأمن".

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن يحضّ الأمم المتحدة على التحرك ضد إيران وكوريا الشمالية على خلفية دعمهما روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.