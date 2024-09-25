مصادر غربية لـ "النشرة": الحديث جدّي بشأن وقف التصعيد

علمت "النشرة" من مصادر غربية مطّلعة ان "تواصلاً بين العواصم يجري بشأن وقف التصعيد بين إسرائيل و "حزب الله". واكدت ان الحديث جدّي حول ترتيبات اليوم التالي، وسط استعداد المعنيين لوقف التصعيد، وهو ما سيتظهّر في لقاءات نيويورك بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والمسؤولين الفرنسيين والبريطانيين، والاتصالات على خط العواصم العربية وطهران و واشنطن وباريس.

وكانت المعطيات الميدانية في الساعات الماضية اكدت ان "حزب الله" اربك الاسرائيليين بضربات في حيفا وصفد، زادت من ازمة النزوح لديهم، بعدما كانت تل ابيب تعتقد ان وقائع اليومين الماضيين اطاحت بقدرات الحزب، في ظل ضغوط النزوح من جنوب لبنان والبقاع وسقوط اعداد كبيرة من المواطنين اللبنانيين.