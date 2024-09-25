يسرائيل هيوم: منظومات الدفاع الجوي فشلت في اعتراض مسيرة أطلقت من العراق تجاه قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل

اشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" الاسرائيلية الى ان منظومات الدفاع الجوي فشلت في اعتراض مسيرة أطلقت من العراق تجاه قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل. وكان اعلن الجيش الإسرائيلي بان صفارات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل للاشتباه بتسلل مسيرة. بدورها، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بان صفارات الإنذار تدوي في وادي عربة جنوب إسرائيل خشية تسلل مسيرة.

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