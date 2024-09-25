حريق داخل محل بجوار مستشفى خاص بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل أحد المحال بمنطقة المهندسين وسط الجيزة، اليوم الأربعاء.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع دمشق.

دفع اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع فرقة إطفاء الشمال.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمحل أسفل عقار رقم 56 المكون من 6 أدوار بجوار مستشفى خاص وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحريق دون إصابات.