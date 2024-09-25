زيلينسكي يؤكد لمجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا ستهزم روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي إن بلاده ستخرج منتصرة وستطرد الغزاة الروس بشكل كامل.

وقال "في يوم من الأيام في هذه القاعة، سيقال بالتأكيد إن حرب روسيا ضد أوكرانيا انتهت، لم يتم تجميدها ولم يتم فرضها ولم يتم نسيانها، ولكن انتهت حقا".

وتابع "وهذا سيحدث، ليس لأن شخصا أصيب بالتعب من الحرب، وليس لأن شخصا قايض شيئا ما مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ستنتهي حرب روسيا ضد أوكرانيا لأن ميثاق الأمم المتحدة سينجح، يجب أن ينجح.. حقنا الأوكراني في الدفاع عن النفس يجب أن ينتصر".

وعقد مجلس الأمن اجتماعا على هامش النقاش العام بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبينما كان زيلينسكي يتحدث، تصفح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا وثائقه بشكل واضح ونظر إلى هاتفه المحمول.