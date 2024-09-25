مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في لبنان.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع المتصاعدة في لبنان بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

واعلنت سلوفينيا (الرئيس الحالي لمجلس الأمن) أن المجلس سيجتمع الساعة 22.00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء لبحث احتدام القتال بين لبنان واسرائيل.

يشار إلى أن الاجتماع الدولي سيعقد بطلب من فرنسا، كما أجرى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان محادثات في بيروت شملت الوضع الأمني المتدهور وسبل تخفيف التصعيد، إضافة إلى تأثير هذا التصعيد على الملف الرئاسي.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيواصل استهداف "حزب الله" اللبناني، في وقت يواصل فيه الحزب إطلاق الصواريخ والمسيرات على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية.

هذا وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن "نحو 400 صاروخ انطلقت من لبنان تجاه إسرائيل منذ صباح امس (الثلاثاء)".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مرحلة جديدة بعدما شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مدار يوم الاثنين، على أماكن متفرقة في لبنان، قابلتها عمليات من حزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاقه هجوما جويا واسعا على أهداف لحزب الله، وأن عشرات من طائراته الحربية شنت مئات الغارات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع خلال عدة موجات من القصف