«الشرق الأوسط يتفجر».. ترامب يحذر: العالم على أعتاب حرب عالمية ثالثة

الشارقة - اميمة ياسر -

يرى دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، أن العالم قد يكون على أعتاب حرب عالمية ثالثة، محذرًا من انفجار الشرق الأوسط.

واتهم ترامب الإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة الرئيس جو بايدن، بالعجز عن معالجة الأزمات، وذلك تعقيبًا على التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية، إن الشرق الأوسط يتفجر وقد نكون على أعتاب حرب عالمية ثالثة والبيت الأبيض لا يدري ما يفعل.

ويخشى كثيرون في حال فوز ترامب من تحول انعزالي لأول قوة عظمى في العالم، خلال الأسابيع المتبقية من رئاسته، ويريد جو بايدن كما يقول أحد مستشاريه، التأكد من أن المبادرات التي تم إطلاقها في عهده خصوصًا دوليًا، لا عودة عنها.

وفي السياق، ووفقًا لاستطلاع رأي جديد أجراه معهد الشؤون العالمية، يعتقد الناخبون في 6 ولايات أمريكية متأرجحة رئيسية، أن ترامب أكثر احتمالية من نائبة الرئيس كامالا هاريس، لإنهاء الحروب في أوكرانيا وغزة، والرد بشكل فعال على هجوم صيني محتمل على تايوان، وتعزيز المصالح الأمريكية دوليًا.

ويرى الناخبون في جميع أنحاء البلاد أن هاريس أكثر قدرة من ترامب 52% إلى 48% على الدفاع بقوة عن المصالح الأمريكية، وفقًا للاستطلاع، لكن ترامب يتقدم على هاريس 56% إلى 44% في هذه الفئة بين الناخبين في أريزونا وجورجيا وميشيجان ونيفادا وبنسلفانيا وويسكونسن.