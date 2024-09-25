«التوقيت غير مناسب».. «أكسيوس»: إيران رفضت طلباً من حزب الله للهجوم على إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسي غربي، بأن إيران رفضت طلباً من حزب الله للهجوم على إسرائيل في الأيام الأخيرة.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن "مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظرائهم في الحزب، أن التوقيت غير مناسب لشن هجوم على إسرائيل لأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ولفتت المصادر الثلاثة إلى أن "معلومات الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية تشير إلى أن الحزب تواصل مع إيران، وحثها على مساعدته بالانتقام من إسرائيل على اغتيال لزعيم حماس إسماعيل هنية في طهران منذ شهرين".

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن "توجيهات مجلس الوزراء الأمني ​​لقوات الدفاع الإسرائيلية هي تجنب الخطوات التي من شأنها أن تعطي إيران سبباً أو ذريعة للانضمام إلى القتال".

ومنذ يوم الإثنين، شنّت إسرائيل ضربات جوية على أهداف لحزب الله في لبنان، خلفت أكثر من 560 قتيلاً.