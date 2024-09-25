سنواصل اغتيـ.ال قادة حزب الله.. إسرائيل تهدد: حسن نصر الله ليس محصنا

الشارقة - اميمة ياسر -

هددت إسرائيل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني مجددًا، بأنه لا يوجد أي شخص محصن، في إشارة إلى إمكانية استهدافه.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري،: "لا نزال نتحقق من النتائج التي استهدفت قادة لحزب الله مؤخرًا."

وأكد المتحدث أن الجيش الإسرائيلي سيواصل اغتيال قادة حزب الله وسيكثف الغارات الجوية.

وأضاف: "نعمل في الشمال بإصرار وحققنا الكثير ضد حزب الله وكانت العملية الأكبر يوم أمس."

وتابع هاجاري: "نركز على ضرب القدرات الاستراتيجية لحزب الله التي تشكل تهديدًا لإسرائيل، ونسعى لأن تكون الحملة ضد حزب الله قصيرة قدر الإمكان."

وكانت إسرائيل قد قصفت لليوم الثاني على التوالي الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، بعد شن موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف للجماعة في لبنان.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصدرين أمنيين في لبنان، قولهما إن قائدا عسكريا في منظومة الصواريخ التابعة لحزب الله لقي حتفه في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من نشوب حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المصدران أن القائد العسكري هو إبراهيم قبيسي، ويمثل الهجوم الذي قُتل فيه ستة أشخاص، ضربة أخرى لجماعة حزب الله التي تعرضت لسلسلة من الضربات القوية على يد إسرائيل الأسبوع الماضي.