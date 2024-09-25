اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية نقلا عن خبراء، الى ان الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس إحدى أكثر الغارات الجوية كثافة في الحروب المعاصرة.

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن خبراء: الغارات الإسرائيلية على لبنان أمس إحدى أكثر الغارات الجوية كثافة في الحروب المعاصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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