مجلس الأمن الدولي يجتمع غدا الأربعاء بشأن لبنان

اعلنت سلوفينيا، الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، إن المجلس سيجتمع الساعة 22.00 بتوقيت غرينتش غدا الأربعاء لبحث احتدام القتال بين لبنان واسرائيل.

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