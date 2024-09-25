خارجية سلطنة عمان تدين العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين في لبنان

دانت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان بشدة العدوان الإسرائيلي الوحشي على المدنيين والأطفال في الأراضي اللبنانية.
واوضحت وزارة الخارجية العمانية في بيان، إن “غارات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في لبنان تمثل تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار، ويوسع رقعة الصراع، ما يهدد بجر المنطقة إلى مزيد من العنف”.
ودعت الوزارة في بيانها إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، وفقاً للقانون الدولي، معربة عن تضامن سلطنة عمان مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وعن تعازيها لأسر الضحايا وصادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مشددة على رفضها التام لأي انتهاكات لسيادة لبنان وأراضيه.
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