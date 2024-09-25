الصحة السورية: جهوزية على مدار الساعة لتوفير الخدمات الطبية والإسعافية للوافدين من لبنان

اعلنت وزارة الصحة السورية انها تستجيب عبر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين الوافدين إلى سوريا من لبنان، واستقبال الحالات الإسعافية منهم، وترصد وتقصي الأمراض، وتحري الحالة التلقيحية للأطفال.

وأوضحت الوزارة السورية في بيان لها، أن الاستجابة جارية عبر معابر جديدة يابوس وجسر قمار وجوسيه ودبوسية ومطربا والعريضة، وتقوم مديريات الصحة المعنية بمتابعة لحظية وزيارات تفقدية للمعابر والتأكد من الجاهزية الطبية وحسن سير العمل.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم وضع جميع المشافي التابعة لمديريات الصحة في المحافظات الحدودية مع لبنان بجاهزية تامة لاستقبال أي حالات.

وأكدت الوزارة أنه تم رفد المعابر بسيارات إسعاف مجهزة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى أطباء، وإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.