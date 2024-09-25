خارجية إيران: حزب الله قادر على تسوية قواعد ومستعمرات الكيان الإسرائيلي بالأرض وقوته الحقيقية هي قدراته الذاتية

أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الى أن "حزب الله قادر على تسوية قواعد ومستعمرات الكيان الإسرائيلي بالأرض، وقوة حزب الله الحقيقية هي قدراته الذاتية والدعم الشعبي".

ولفت عراقجي، الى أن "لا تستهينوا أبدا بقدرة حزب الله على الدفاع عن لبنان ضد أي عدوان".

وكان قد أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، الى أن "الهجوم المتوحش للكيان الصهيوني على لبنان هو نتيجة لمأزقه في غزة"، لافتاً الى أنه "لم يطرح أي شيء بشأن خفض المواجهة مع الكيان الصهيوني ودعم المقاومة على رأس أولوياتنا".

وأضاف عراقجي، أننا "نريد العودة لصيغة الاتفاق النووي القائمة على سلمية أنشطتنا النووية ورفع العقوبات".