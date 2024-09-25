البث الإسرائيلية: تكلفة الهجمات على لبنان يوم أمس بلغت نحو 173 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم الثلاثاء، إن تكلفة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يوم أمس بلغت تكلفتها نحو 173 مليون دولار.

ونقلت البث العبرية عن مسؤولين اقتصاديين، قولهم إن الهجوم على لبنان لأسبوع ونصف قد يؤدي لفتح ميزانية 2024 للمرة الثالثة هذا العام.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله اللبناني كثف استعداده للحرب بالأشهر الأخيرة عبر توسيع الأنفاق وجلب مزيد من الأسلحة.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن إيران زادت من إمداداتها لحزب الله من الأسلحة والقذائف الصاروخية.

من جانبها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتابع بقلق قدوم نحو 40 ألف مقاتل من سوريا والعراق واليمن إلى الجولان وينتظرون دعوة نصر الله للقتال.

ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قولهم إنه رغم أن الـ40 ألفا من المقاتلين ليسوا من النخبة فإن الوضع لا يزال مقلقا.

وأكد مسؤول أمني رفيع، أن وجود المقاتلين أمر خطير، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتدخل بسوريا ليوضح ببرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يقبل وجودهم بهذا المكان.

ولفتت مصادر أمنية، إلى أن نقل الضغط إلى حزب الله يوضح أن إسرائيل تخلت عن محاولة إسقاط حماس واستعادة الأسرى.

وذكر مصدر أمني رفيع، أنه لا تزال لدى حزب الله قوة تقدر بأكثر من 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل.

وشدد المسؤول الأمني على ضرورة عدم الاستهانة بقدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ.

وأشارت الصحيفة العبرية نقلا عن تقديرات المؤسسة الأمنية، إلى أن حزب الله لديه قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل، لافتة إلى أن مسؤولين أمنيين ينتقدون قرار القيادتين العسكرية والسياسية الفصل بشكل مصطنع بين جبهتي الشمال والجنوب.

وأوضح مصدر أمني، أن إسرائيل في حرب يمكن أن تتصاعد لحرب إقليمية أوسع بكثير ولا يمكنها العمل في جبهة واحدة.