البنتاجون: إيران لا تريد حربًا واسعة ولم تقم بأي عمل عسكري لدعم حزب الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي يراقب عن كثب التصعيد بين إسرائيل ولبنان ويعتريه القلق من خروج الوضع عن السيطرة.

وأكد المسؤول العسكري الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن لا دور للجيش الأمريكي في عمليات إسرائيل ضد حزب الله، مشيرا إلى أنها عمليات ذات طابع دفاعي.

وأوضح العسكري الأمريكي، أن تقييم البنتاجون هو أن إيران لا تريد حربا واسعة بالمنطقة وهي لم تقم بأي عمل عسكري لدعم حزب الله، لافتا إلى أن التصعيد على طرفي الحدود بين إسرائيل ولبنان يتطلب حلا دبلوماسيا يعيد السكان لمنازلهم.