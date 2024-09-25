مسؤول ملف الأسرى بجيش الاحتلال: محاولات الوساطة وصلت إلى طريق مسدود

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول ملف الأسرى في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله لعائلات الأسرى بغزة، اليوم الثلاثاء، إن محاولات الوساطة وصلت إلى طريق مسدود.

وذكر نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن ما زال يعمل على وقف لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل بكل جهدها مع الوسطاء بقطر ومصر للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن هناك حاجة لإيجاد الظروف المناسبة لإيصال المساعدات وإطلاق الأسرى، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تريد رؤية تهدئة عند الخط الأزرق على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأكد أن الولايات المتحدة تريد خلق ظروف مناسبة لعودة النازحين إلى ديارهم بأمان، لافتا إلى أن ما تركز عليه واشنطن هو إيصال رسالة واضحة لخفض التصعيد وإيجاد حل دبلوماسي.