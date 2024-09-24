روسيا: تدمير دبابتين تابعين لكييف في لوغانسك

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بتدمير دبابتين تابعتين لنظام كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفقًا لـ"سبوتنيك".



وأوضحت الدفاع في بيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" قامت بتدمير دبابتين من طراز "تي- 64" أوكرانيتين، بوساطة مسيرة "لانتسيت" الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتوضح المشاهد لحظة استهداف الدبابتين الأوكرانيتين بالمسيرات الروسية، وتحقيق إصابة مباشرة ودقيقة، وتحولهم إلى حطام.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، بأن طائرات تكتيكية روسية ضربت مصنعا عسكريا لإنتاج محركات توربينات الغاز للمقاتلات الأوكرانية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.