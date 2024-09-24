كيربي: أمريكا تفرض حظرًا على ضربات كييف في روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تفرض حاليًا حظرًا على ضربات القوات المسلحة الأوكرانية بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في عمق الأراضي الروسية.



وبحسب سبوتنيك، قال كيربي خلال مؤتمر صحفي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "لقد كان الرئيس ثابتًا على أن سياستنا بشأن الضربات بعيدة المدى، هي أن الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة لا ينبغي أن تستخدم ضد أهداف في روسيا، ولم يقم بإجراء أي تغييرات في السياسة بشأن هذه القضية، مؤكدًا أن هذا التوجيه لا يزال ساريًا.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دول الناتو لا تناقش الآن فقط إمكانية استخدام كييف للأسلحة الغربية بعيدة المدى، بل في الواقع، فهي تقرر ما إذا كانت ستشارك بشكل مباشر في الصراع الأوكراني

وأضاف أن المشاركة المباشرة للدول الغربية في الصراع الأوكراني ستغير جوهره؛ وستضطر روسيا إلى اتخاذ قرارات بناء على التهديدات التي تواجهها بهذه الطريقة.

