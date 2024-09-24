نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، أن "مسؤولين كبار بالجيش استبعدوا إمكانية التوصل لحل بالشمال دون إجراءات في الجنوب".
ويأتي ذلك بعد عدوان جويّ إسرائيلي واسع على لبنان أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "سهام الشمال" شمل غارات مكثفة على الجنوب والبقاع ما تسبب بسقوط نحو 500 شهيد وأكثر من 1600 جريح بينهم أطفال ونساء.
هذا، وكان قد نفذ حزب الله عمليات إطلاق صواريخ طالت مدينة حيفا مستهدفة أهدافًا عسكرية للجيش الإسرائيلي شملت قاعدة ومطار رامات ديفيد ومطار مجيدو العسكري في العفولة.
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13 الإسرائيلية: مسؤولون كبار بالجيش استبعدوا إمكانية التوصل لحل بالشمال دون إجراءات في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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