منظمة التعاون الإسلامي دانت الغارات الإسرائيلية على لبنان وحذرت من خطورة توسيع الحرب

دانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، "العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على لبنان، ما أدى إلى سقوط ما يزيد عن 492 شهيدا، وجرح حوالي 1645 آخرين، وتدمير المرافق العامة والممتلكات، واعتبرت ذلك امتدادا لجرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". كما أكدت دعمها "الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته على أراضيه"، وحملت "اسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها".

ودعت "مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام الدوليين والبدء بتطبيق القرار رقم 2735 بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والتدخل العاجل من أجل إيجاد استقرار مستدام في جنوب لبنان من خلال التنفيذ الكامل والشامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1701، عبر وضع حد نهائي للاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي".