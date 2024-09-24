هيئات المهن الطبية في التيار الوطني اعلنت عن إنشاء لجنة طوارئ طبية مركزية

اعلنت هيئات المهن الطبية في التيار الوطني الحر في بيان، بانه في ضوء التطورات الراهنة والحرب على لبنان التي أدت إلى خسائر بشرية كبيرة وحركة نزوح كثيفة، تعلن هيئات المهن الطبية في التيار الوطني الحر عن إنشاء لجنة طوارئ طبية مركزية، تضم اختصاصيين ومتطوعين، للإستجابة لمتطلبات الوضع المستجد، آملين في أن تمرّ هذه الغيمة السوداء عن وطننا العزيز لبنان في أقرب وقت ممكن.

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