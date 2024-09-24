اشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر بالإدارة الأميركية، الى واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين في لبنان وإسرائيل من أجل التهدئة.
ولفتت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، الى انه لا يستبعد إمكانية التوصل لتسوية لكن حاليا لا شيء ملموسا.
بدورها، تحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن ارتفاع بنسبة 30% في توجه الإسرائيليين في الشمال لطلب المساعدة النفسية بسبب حالات الهلع، جراء القصف من لبنان.
ولفتت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، الى ان امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لا يزال مصرا على مواصلة حرب الاستنزاف طالما استمر إطلاق النار بغزة.
وفي السياق، اعتبرت "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصادر إسرائيلية، بان التصريحات الاحتفالية لمحللين إسرائيليين بزوال الخطر مبالغ فيها إلى حد كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي: لا نستبعد إمكانية التوصل لتسوية لكن حاليا لا شيء ملموسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.