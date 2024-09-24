هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي: لا نستبعد إمكانية التوصل لتسوية لكن حاليا لا شيء ملموسا

اشارت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر بالإدارة الأميركية، الى واشنطن تجري محادثات مع المسؤولين في لبنان وإسرائيل من أجل التهدئة.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، الى انه لا يستبعد إمكانية التوصل لتسوية لكن حاليا لا شيء ملموسا.

بدورها، تحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن ارتفاع بنسبة 30% في توجه الإسرائيليين في الشمال لطلب المساعدة النفسية بسبب حالات الهلع، جراء القصف من لبنان.

ولفتت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر، الى ان امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لا يزال مصرا على مواصلة حرب الاستنزاف طالما استمر إطلاق النار بغزة.

وفي السياق، اعتبرت "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصادر إسرائيلية، بان التصريحات الاحتفالية لمحللين إسرائيليين بزوال الخطر مبالغ فيها إلى حد كبير.