اكد مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة أنها تستكشف بعض "الأفكار الملموسة" مع الحلفاء والشركاء.
وأوضح دانون في تصريح للصحفيين، "بينما نتحدث، هناك قوى مهمة تحاول طرح أفكار ونحن منفتحون على ذلك. لا نرغب في شن أي غزو بري في أي مكان... نفضل الحل الدبلوماسي".
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إسرائيل منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.