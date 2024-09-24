مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إسرائيل منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان

اكد مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل منفتحة على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة أنها تستكشف بعض "الأفكار الملموسة" مع الحلفاء والشركاء.

وأوضح دانون في تصريح للصحفيين، "بينما نتحدث، هناك قوى مهمة تحاول طرح أفكار ونحن منفتحون على ذلك. لا نرغب في شن أي غزو بري في أي مكان... نفضل الحل الدبلوماسي".