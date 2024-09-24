النشرة: القصف الاسرائيلي استهدف عددا من القرى في جنوب لبنان وسيارة بين بلدتي سحمر ويحمر

افاد مراسل "النشرة"في الجنوب، أنه بعد فترة هدوء حذر شهدته ساعات ما قبل الظهر وحتى الرابعة عصرا، شن العدو الصهيوني سلسلة جديدة من الغارات الجوية، مستهدفا عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وذكرت مصادر جنوبية للنشرة، ان الغارات تركزت على اطراف بلدات انصار الزرارية البابلية انصارية تفاحتا البيسارية وقعقعية الصنوبر وادي كوثرية السياد والخرايب.

كما استهدف بلدة عرب الجل (في قضاء صيدا) وسنيا (في قضاء جزين) وكفرملكي في اقليم التفاح، مستخدما صواريخ ثقيلة وذات قوة تدميرية حيث كانت تسمع اصداء انفجارها الى اماكن بعيدة وتدمر المنازل بشكل كلي.

ولفت مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الغارات الاسرائيلية شملت قلعة شقرا ودوبيه، ياطر، الخيام، الطيبة، كفركلا.

وافاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان غارة من الطيران المسير استهدف سيارة على الطريق بين بلدتي سحمر ويحمر في البقاع الغربي بالقرب من مدرسة مبرات الإمام الحسين (ع).