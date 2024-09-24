خطوط الطيران البريطانية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الخطوط الجوية البريطانية ( بريتش اير وايز ) إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب ما اسمته بالتوتر المتصاعد في المنطقة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وما أعقبه من ضربات جوية إسرائيلية لاهداف داخل لبنان.

وبهذا تنضم الخطوط الجوية البريطانية الى عدد من خطوط الطيران التي قررت تعليق رحلاتها من والى اسرائيل ليرتفع العدد الى 16 شركة طيران عالمية منها الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية لاذربيجان و فيرجين كوك اير وايز وغيرها من الشركات الكبرى في عالم الطيران .

وكان الطيران الاسرائيلي قد شن بالامس ضربات جوية على جنوب و غرب لبنان مما ادى الى مقتل اكثر من 492 مواطن لبناني واصابة اكثر من 5000 اخرين بحسب وزارة الصحة اللبنانية وهو الرقم الاكبر من الضحايا منذ العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006 .