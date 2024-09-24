أمير قطر: العدوان الإسرائيلى فى المنطقة هو الأشد همجية ويجب التدخل الفوري

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم ، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددًا على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من عدوان هو الأشد همجية وشراسة ، وأكد أن الإدانات والتقارير لم تعد كافية، حيث أصبح الوضع في غزة يتجلى في ضحايا من الكبار والأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن عدم التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي يوسع رقعة الصراع فى المنطقة .

وصرح الأمير بأن هناك من يحاول تهميش القضية الفلسطينية، لكن فلسطين ستظل عصية على التهميش، ولن تزول إلا بزوال الاحتلال أو زوال الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الحرب الوحشية الجارية في غزة قد أطلقت رصاصة الرحمة على المصداقية الدولية، وأن الوقت قد حان لوقف العنف والتعرض للمدنيين من أي طرف.

وأشار الأمير إلى أنه بعد هذه الكارثة، لا تزال الدول الكبرى عاجزة عن استنتاج ضرورة وقف الحرب والتوجه نحو حل عادل وفوري. واعتبر أن ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين هو إبادة جماعية، وأنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام في ظل الحكومة الحالية، مضيفًا أن العدوان على الشعب الفلسطيني هو الأكثر انتهاكًا للقيم والمواثيق الدولية.

وأكد الشيخ تميم أن الحديث عن الأمن والسلام والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق دون خطوات عملية تقود لوقف الحرب. كما أشار إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة، وأن ممارسة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ليست منّة من أحد.

وكشف الأمير عن جهود دولة قطر في الوساطة لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن، موضحًا أن إسماعيل هنية لم يكن فقط رئيس حركة حماس بل أيضًا أول رئيس وزراء منتخب للشعب الفلسطيني. وقد أسفرت جهود الوساطة عن اتفاق هدنة إنسانية في نوفمبر الماضي أدت إلى إطلاق سراح 240 رهينة.

وأشار إلى أن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يبعث برسالة لحكومة الاحتلال بأن القوة لا تلغي الحق. وأكد أن قطر لن تألو جهدًا في تقديم كل المساعدة للشعب الفلسطيني حتى يجتاز أزمته، وأن جهود الوساطة مستمرة لإنهاء الحرب في غزة.

كما أشار الأمير إلى أهمية التوصل لحل الدولتين، مؤكدًا أنه سيكون في صالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن ذلك يتطلب وجود شريك سلام جاد. وأكد ضرورة وقف العدوان على غزة ولبنان، محذرًا من أن تفجير وسائل الاتصالات اللاسلكية في لبنان هو جريمة كبرى.

وفي سياق آخر، أشار أمير قطر إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تسببت في معاناة إنسانية كبرى، وجدد دعوته لجميع الأطراف السودانية إلى وقف القتال. وأكد دعم بلاده للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع، مشددًا على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمات المختلفة.