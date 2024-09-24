إخلاء ونزوح ..إسرائيل وحزب الله يخوضان حربا دامية

تجدد إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، بعد أن أسفرت هجمات اليوم السابق عن سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد في لبنان منذ خاضا حربا دامية استمرت شهرا في عام 2006.

وجاءت غارة جوية إسرائيلية جديدة على بيروت - حيث ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي الضخم إلى ما يقرب من 560 شخصًا وفر الآلاف من جنوب لبنان مع وجود الجانبين على شفا حرب شاملة.

وقد نزح العديد من اللبنانيين من الجزء الجنوبي من البلاد بعد أن أمر الجيش الإسرائيلي الناس بإخلاء المناطق التي يتهم حزب الله بوضع قاذفات صواريخ وأسلحة أخرى فيها، في أكبر نزوح منذ الحرب التي استمرت شهرا قبل 18 عاما.

صعوبة الوضع

كانت الأسر النازحة تنام في ملاجئ أقيمت على عجل في مدارس في بيروت ومدينة صيدا الساحلية. ومع ارتفاع أسعار الفنادق إلى ما يتجاوز قدرات العديد من الأسر، كان أولئك الذين لم يجدوا مأوى ينامون في سياراتهم أو في الحدائق أو على طول شاطئ البحر.

وعرض المتطوعون شققًا أو غرفًا فارغة في منازلهم في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأنشأ متطوعون مطبخًا لطهي وجبات الطعام للنازحين في محطة وقود فارغة في بيروت أصبحت في البداية مركزًا للمتطوعين بعد انفجار ميناء المدينة المدمر عام 2020.

وفي مدينة بعلبك شرقي البلاد، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن طوابير تشكلت أمام المخابز ومحطات الوقود حيث سارع السكان إلى تخزين المواد الأساسية تحسبا لجولة أخرى من الإضرابات.

في هذه الأثناء، شهد المعبر الحدودي مع سوريا اختناقات مرورية كبيرة نتيجة فرار الأشخاص من لبنان إلى الدولة المجاورة.

إطلاق الصواريخ

قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت صواريخ خلال الليل وفي الصباح على ثمانية مواقع في إسرائيل، بما في ذلك مصنع للمتفجرات في زخرون يعقوب، على بعد 60 كيلومترا (37 ميلا) من الحدود.

وبين الجيش الإسرائيلي أن 55 صاروخا أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل، مما أدى إلى اشتعال الحرائق وإلحاق أضرار بالمباني. وقال مركز الجليل الطبي، وهو مستشفى في شمال إسرائيل، إن مريضين وصلا مصابين بجروح طفيفة في الرأس بسبب صاروخ سقط بالقرب من سيارتهما. وكان العديد من الآخرين يتلقون العلاج من إصابات طفيفة بسبب الركض إلى الملاجئ وحوادث المرور.

كما قالوا إنهم نفذوا «ضربة مستهدفة» في بيروت دون إعطاء تفاصيل. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 15 في الضربة في الضاحية الجنوبية.

أسلحة الحزب

ذكرت إسرائيل أنها استهدفت مواقع يخزن فيها حزب الله أسلحة. وأظهرت بيانات من الأقمار الصناعية الأميركية لتتبع النيران والتي حللتها وكالة AP النطاق الواسع للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان، حيث غطت مساحة تزيد على 1700 كيلومتر مربع (650 ميلا مربعا).

ويُستخدم نظام إدارة معلومات الحرائق التابع لوكالة ناسا عادةً لتتبع حرائق الغابات في المناطق الريفية في الولايات المتحدة، ومع ذلك، يمكن استخدامه أيضًا لتتبع الومضات والحرائق التي تتبع الغارات الجوية. وهذا صحيح بشكل خاص عندما تشعل الغارة الجوية مواد قابلة للاشتعال على الأرض، مثل الذخائر أو الوقود.

وأظهرت البيانات الصادرة اندلاع حرائق كبيرة في جنوب لبنان وفي وادي البقاع. وشهدت عدة مناطق حرائق كثيفة ومتعددة، بما في ذلك بالقرب من مدينة الناقورة الساحلية الجنوبية.

تبعات إطلاق النار:

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