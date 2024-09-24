إعصار "جون" يضرب المكسيك ويودي بحياة شخصين

ابوظبي - سيف اليزيد - قضى شخصان على الأقل في جنوب المكسيك بعد مرور الإعصار جون الذي تراجعت شدته الثلاثاء إلى عاصفة استوائية، وفق ما أعلنت السلطات.

وقالت حاكمة ولاية غيريرو إيفلين سالغادو خلال مؤتمر صحافي إنه "تم الإبلاغ عن وفاة شخصين بسبب الانهيار الأرضي"في بلدة تلاكواشيستلاهواكا.

وصل الإعصار جون الاثنين إلى اليابسة في جنوب غرب البلاد بشدة صنفت من الفئة الثالثة على مقياس سفير-سيمبسون (المؤلف من خمس فئات تصاعدية) ما دفع إلى إطلاق تحذيرات من رياح عاتية وأمطار غزيرة.

وفي المساء، انخفضت شدته إلى الفئة الثانية، وإلى عاصفة استوائية الثلاثاء.