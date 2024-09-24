جعجع التقى لودريان: بات على بري القيام بدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس جديد في خضم هذه المرحلة الدقيقة

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي رافقه السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro، الملحق السياسي والإعلامي Romain Calvary والملحقة السياسية Marie Favrelle، في حضور النائبين بيار بو عاصي وجورج عقيص، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان ومن الجهاز طوني درويش.

وتطرق جعجع ولودريان، الى "المستجدات السياسية، ولا سيما التطورات على الساحة اللبنانية ليتبعه خلوة بين لو دريان وجعجع استمرت اكثر من ربع ساعة".

بدوره، أكد جعجع أنه "أبلغ الضيف الفرنسي استعداد القوات اللبنانية، في اي وقت من الاوقات، للمشاركة في جلسة يدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للبلاد".

وشدد على انه "بات عليه القيام بهذه الخطوة الأساسية، وخصوصا في خضم هذه المرحلة الدقيقة فـاذا بهيدا الظرف ما دعي لجلسة ايمتى بيدعي؟".