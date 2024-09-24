أردوغان: الاعتداءات السيبرانية الإرهابية التي تعرض لها لبنان تظهر أن التكنولوجيا يمكن أن تتحول إلى سلاح فتاك

اتّهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إسرائيل بجر المنطقة بأكملها "إلى الحرب"، بعد سلسلة هجمات نفّذتها ضد حزب الله في لبنان.

وتساءل إردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "ما الذي ما زلتم بانتظاره لوقف شبكة المجازر التي تعرّض حياة مواطنيها للخطر إلى جانب الشعب الفلسطيني وتجرّ المنطقة بأكملها إلى الحرب من أجل تحقيق أهدافها السياسية؟".

واعتبر أردوغان بان الاعتداءات السيبرانية الإرهابية التي تعرض لها لبنان تظهر أن التكنولوجيا يمكن أن تتحول إلى سلاح فتاك، لافتا الى ان الإرهاب السيبراني الذي ضرب لبنان الأسبوع الماضي يثبت خطورة إساءة استخدام التقنية والذكاء الصناعي.

ورأى أردوغان بان ظاهرة الإسلاموفوبيا آخذة في الاتساع والانتشار ومن مظاهر ذلك الاعتداء على مساجد عديدة في أوروبا، ونحن نتوقع تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا في الأجل القريب.