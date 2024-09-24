اعلن مسؤول أميركي، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي ان ان"، بان سفينة تابعة للبحرية الأميركية تعرضت لأضرار أثناء عملها بمنطقة الشرق الأوسط. ولفت مسؤول أميركي الى ان جميع أفراد طاقم السفينة بخير، ومن السابق لأوانه التكهن بتفاصيل الحادث أو أسبابه.

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: سفينة تابعة للبحرية الأميركية تعرضت لأضرار أثناء عملها بمنطقة الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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