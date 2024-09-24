شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل ينظم قافلة خدمية متنوعة ضمن مبادرة بداية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن عن دائرة السلام والنهضة، قافلة خدمية فى منطقة السلام، تتضمن كشف مجانى فى كل العيادات وتقديم خدمات الشهر العقارى وخدمات المعاشات، وذلك فى المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وجاءت الفعالية بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ومنى البطرواى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، وبالتعاون مع جامعه عين شمس ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة التضامن وبالتعاون مع حزب مستقبل وطن وعلى هامش الزيارة تم توزيع عدد من البطاطين هدية من محافظة القاهرة لأهالى منطقة أهالينا.



وقال النائب أحمد إسماعيل، إن مبادرة بداية ستمثل نقلة هامة فى إحداث قفزة نوعية فى مجال الخدمة المقدمة للمواطن ودعم مسار التنمية البشرية والصحية والتعليمية، خاصة وأنها تخاطب كل الفئات العمرية من خلال برامج واضحة ومحددة الأهداف.



وتستهدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابى خلال فترة وجيزة.



وتضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومى، وبناء الإنسان المصرى، وتطوير اقتصاد تنافسى، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحى، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ويتم ذلك فى ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزى بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.