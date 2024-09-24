شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يعزز شراكاته مع الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلى، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، حاتم متولي، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني، مقر الأمم المتحدة في مصر، وذلك في خطوة تعكس التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعزيز التعاون الدولي والمحلي.

وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون بين التحالف الوطني ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وتسليط الضوء على الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف، وبرامجه المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الاجتماعي في مصر.

وخلال الزيارة، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم، الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف الوطني، في سياق الجهود المبذولة لتعريف مديري ومنسقي مختلف مكاتب ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة في مصر، وتم استعراض برامج الأمم المتحدة الحالية وكيفية دمجها مع جهود التحالف الوطني لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على المجتمع المصري.

وأكدت نبيلة مكرم، على أهمية الشراكات بين المؤسسات الوطنية والدولية، وشددت على التزام التحالف الوطني ببناء شراكات فعالة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع المصري.

وقد اعربت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ان التحالف الوطني من خلال هذه الزيارة يؤكد على التزامه بدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويسعى إلى بناء شراكات قوية مع كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، وبالتعاون مع مختلف مكاتب ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة في مصر سوف نعمل على رسم خارطة طريق واضحة لسد الفجوات التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر .

وتخلل الاجتماع مناقشات من مديري وممثلي وكالات الامم المتحدة في مصر حول اليات التعاون مع التحالف في الوطني في الملفات التخصصية المختلفة.

وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.



جانب من الزيارة



على هامش الزيارة اليوم



زيارة التحالف اليوم



نبيلة مكرم



التقاط صور تذكارية



