العاهل الأردني: نمر بأخطر مرحلة شهدها العالم والأزمات تعصف بمجتمعنا الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تصريحات له، اليوم ، أن العالم يمر بأخطر مرحلة في تاريخه، حيث تعصف الأزمات بمجتمعنا الدولي ، وأشار إلى أن القانون الدولي أصبح امتيازًا يمنح لبعض الدول بينما تُحرَم منه أخرى، مما يبرز انعدام العدالة في التعامل مع القضايا العالمية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، عبّر الملك عبد الله عن استنكاره الشديد للفظائع التي تشهدها المنطقة منذ السابع من أكتوبر، مشددًا على أن إسرائيل قامت بقتل الأطفال وعمال الإغاثة أكثر من أي حرب سابقة. كما أشار إلى تصاعد العنف في الأماكن المقدسة، معتبرًا أن هذا العنف يتزايد بتشجيع من بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

وأكد العاهل الأردني رفضه القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين، مُشيرًا إلى أن هذه الأفعال تمثل جريمة حرب واضحة. وأوضح أن العنف المسلح الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة قد ازداد بشكل كبير، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا للمدنيين الفلسطينيين.

وأعرب الملك عبد الله عن أسفه لأن المجتمع الدولي قد اختار المسار الأسهل بقبوله الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مشددًا على أن هذا الوضع ليس مجديًا. وأكد على ضرورة إنهاء حرب غزة، محذرًا من أن ضحاياها لا يمكنهم تحمل الانتظار لفترات أطول.

كما دعا العاهل الأردني إلى تفعيل جهود السلام الحقيقية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على أهمية العمل الدولي المشترك لإنهاء هذه الأزمات وضمان حقوق الفلسطينيين. وأشار إلى أن الأردن سيبقى ملتزمًا بدعمه لقضية فلسطين، في سعيه لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

تأتي تصريحات الملك في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد فيه المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي. ويؤكد العديد من الخبراء أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم.

غارتان إسرائيليتان على بلدتي الخيام وكفركلا جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام عربية أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارتين جويتين على بلدتي الخيام وكفركلا في جنوبي لبنان، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية. وقد استهدفت الغارتان مناطق مأهولة بالسكان، مما أثار القلق بين المواطنين في تلك المناطق.

وذكرت التقارير أن الغارات جاءت في إطار تصعيد متزايد بين إسرائيل وحزب الله، وسط توتر متصاعد على الحدود. وشهدت المنطقة تحليقًا مكثفًا للطائرات الإسرائيلية، مما يرفع من حدة التوترات ويدفع السكان إلى اتخاذ احتياطات إضافية.

في الوقت نفسه، أكدت مصادر لبنانية أن الغارات الإسرائيلية تسببت في أضرار كبيرة للبنية التحتية، حيث تم تدمير بعض المنازل والمرافق العامة. وأعرب العديد من المواطنين عن مخاوفهم من التصعيد المستمر، مؤكدين أنهم يعيشون تحت وطأة الخوف والقلق من وقوع هجمات أخرى.

كما أشار محللون إلى أن هذه الغارات قد تكون جزءًا من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ أي هجمات مستقبلية. وقد حذرت عدة جهات من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين في كلا الجانبين.

من جهة أخرى، دعا المسؤولون اللبنانيون المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدين على ضرورة حماية المدنيين في مناطق النزاع. وطالبوا الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فعالة للحد من التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

في الختام، تبقى الأوضاع في جنوبي لبنان حساسة للغاية، حيث أن التصعيد العسكري بين الأطراف المعنية يتطلب جهودًا دبلوماسية عاجلة لتجنب المزيد من العنف وضمان حماية المدنيين. ويؤكد الخبراء أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة وضمان حقوق جميع الأطراف.