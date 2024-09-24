بديع جال في مراكز إيواء النازحين في صيدا وناشد الهيئات الدولية المساعدة بشكل عاجل

أعلن رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع أن "عدد النازحين الذين إستضافتهم صيدا وباتوا ليلتهم فيها وحتى الساعات الأولى من فجر اليوم وصل إلى نحو 10 آلاف منهم 6 آلاف في مراكز الإيواء".

ولفت بديع، خلال جولة ميدانية قام بها مع قائد شرطة بلدية صيدا المفوض أول بدر القوام، الى أن "عدداً المدارس الرسمية التي تم فتحها لإستقبال النازحين إرتفع من 4 إلى نحو 16 مدرسة في المدينة" .

والتقى بديع خلال الجولة مديري المدارس واللجان المشرفة على مراكز الإيواء والمعتمدة من قبل غرفة العمليات في بلدية صيدا، واستمع للإحتياجات الضرورية التي هم بأمس الحاجة إليها لتأمين الحد الأدنى للنازحين خلال فترةوجودهم فيها.

ودعا بديع الهيئات والمنظمات الدولية "لمد يد المساعدة بشكل عاجل وتأمين المستلزمات الضرورية للنازحين، ولا سيما وأن عددا من المدارس تحتاج لصيانة وتأمين مياه الشفة والكهرباء وغيرها من الأمور الضرورية".

وأوضح أن "إزدحام السير جراء قوافل النازحين الكثيفة من الجنوب باتجاه الشمال أدى إلى تأخر وصول الإحتياجات الضرورية والمساعدات للنازحين ولا سيما تأمين الفرش ومواد التنظيف والطعام".

وذكر أنه "وبالرغم من ذلك قمنا بتأمين أعداد من الفرش والبطانيات والطعام، وهنا لا بد من توجيه الشكر لكل الجمعيات وللأفراد من أبناء المدينة والمقيمين فيها الذين بادروا لتأمين الطعام والمياه ومد يد المساعدة للنازحين في عدد من مراكز الإيواء".

من جهة ثانية، قامت شرطة بلدية صيدا بمبادرة توزيع المياه على النازحين خلال عبورهم في شوارع المدينة وأثناء الإزدحام وتوقف السير لفترات مختلفة .

وعممت بلدية صيدا أرقاما للخط الساخن للتواصل مع غرفة عمليات البلدية المشتركة المتعلقة بموضوع النازحين واستقبالهم: 07724805 07724806.