تجمع "موظفي الادارة العامة" طلب من ميقاتي إصدار تعميم عاجل يلغي شروط المثابرة اعتبارا من 23 ايلول

توجّه تجمع "موظفي الادارة العامة"، في بيان، "نظرا للأحداث والظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، والخطر الذي يدهم الجميع الى رئيس الحكومة اللبنانية لإصدار تعميم عاجل يلغي فيه شروط المثابرة اعتبارا من ٢٣ ايلول ٢٠٢٤".

وأشار التجمع، الى أنه "بحسب كل القوانين والانظمة المرعية، فإن أي غياب بسبب الاحداث الاليمة هو مبرر حكما. وفي حال لم يصدر اي تعميم حكومي، يتوجه التجمع الى جميع المدراء والرؤساء باعتبار اي غياب بسبب الظروف الحالية هو من الغياب المبرر الذي يستند الى سند انساني اخلاقي وقانوني".

وأضاف "الانسانية قبل كل شيء، وفي الشدة تظهر معادن الناس. وأي ادارة او مدير أو رئيس يتخلى عن انسانيته وأخلاقيته، سيتم ذكره بشكل صريح في البيانات القادمة، في حال ثبوت ان الغياب كان بسبب الظروف القاهرة".