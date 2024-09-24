لفت الأمين العام لحزب "الطاشناق" النّائب ​هاغوب بقرادونيان​، في تصريح، إلى أنّ "أمام الاعتداءات المستمرّة والسّلوك الإجرامي للعدو الاسرائيلي، ​لبنان​ كلّه، من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، معرَّض للعدوان الغاشم"، مؤكّدًا أنّ "التّحدّيات تتطلّب منّا جميعًا التّعاون والتّكاتف ورصّ الصّفوف، لإفشال مخطّطات العدو".

كانت هذه تفاصيل خبر بقرادونيان: التحديات تتطلب منا جميعًا التعاون والتكاتف ورص الصفوف لإفشال مخططات العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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