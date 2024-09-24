الدفاع المدني: نعمل على تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في كافة المناطق

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه "عطفاً على بياناتها السابقة، يهمها أن تعلم المواطنين أن عناصرها في المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، يعملون على تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في كافة المناطق"، مؤكدةً على "ضرورة الاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة".

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