سلام أعلن فتح أبواب فندق "كواليتي إن" في طرابلس لاستقبال نازحي الجنوب والبقاع

لفت وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، إلى أنّ "بصفتي وزير وصاية على معرض رشيد كرامي الدولي، أعلن فتح أبواب فندق "كواليتي إن" لاستقبال أهلنا فردًا فردًا، تحت سقف هذا الفندق، فهم أصحاب المكان وليسوا ضيوفًا".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "تبعًا للقاءاتي بأهالي مدينة طرابلس الفيحاء، شعرت بلهفتهم للمشاركة بأسلوبهم الوطني لمواجهة العدوّ الإسرائيلي ومقاومته، وبأن يكون لهم دور تضامني باستقبال وإيواء وتقديم المساعدة لأهالي الجنوب والبقاع وكلّ من يتعرّض للاعتداءات الدّمويّة الصّهيونيّة في منازلهم في محافظة الشّمال".

وأوضح سلام، أنّ "لذا، وانطلاقًا من هذا الحسّ الإنساني والوحدة الوطنيّة الّتي أثلجت قلبي، أدركتُ مجدّدًا أنّ لبنان وطن نهائي لكلّ أبنائه. أهلاً وسهلا بكم في عاصمة الشّمال طرابلس الفيحاء، عاصمة الثقافة العربية وعاصمة الوحدة الوطنيّة".