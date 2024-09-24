أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي استهدف الأحياء السّكنيّة لبلدة النبطية الفوقا، وسط معلومات عن سقوط إصابات بين شهيد وجريح. كما أغار الطّيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا منازل في طورا ومعروب وبرج قلاوي ومجدل زون، وأطراف عدد من القرى في قضاءي صور وبنت جبيل لاسيما الشهابية ساحة قلاوي، جناتا، الرمادية، وكفررمان".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على النبطية الفوقا وطورا ومعروب وبرج قلاوي ومجدل زون والرمادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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